La Bce alza ancora i tassi e annuncia un nuovo rialzo a luglio. Salvini: "Danneggia famiglie e imprese"

Continua la stretta monetaria dell'Eurotower, che ritocca al ribasso le stime di crescita mentre vede al rialzo quelle sull'inflazione: sarà al 5,4 per cento quest'anno. Il tasso di riferimento arriva al 4 per cento

Un nuovo rialzo, l'ottavo di fila, e non sarà l'ultimo. La Banca centrale europea ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, come largamente atteso dai mercati. I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale salgono pertanto rispettivamente al 4%, al 4,25% e al 3,50%. "L’inflazione è diminuita ma dovrebbe rimanere troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato - si legge nel comunicato di fine vertice -. Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine. Ha pertanto deciso oggi di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento". Per raggiungere questo obiettivo, ha poi spiegato meglio la presidente Christine Lagarde durante la conferenza stampa, "è molto probabile che a luglio continueremo ad alzare i tassi". La manovra rialzista proseguirà "fino a quando non ci sarà un cambiamento materiale" della dinamica dell'inflazione, ha chiarito, aggiungendo che la decisione è stata presa con "un consenso molto ampio". La decisione arriva all'indomani della scelta della Fed, che come da attese ha fermato temporaneamente il rialzo dei tassi senza però escludere nuovi aumenti nei prossimi mesi.

Le previsioni, secondo Francoforte, sono ancora fosche: l'inflazione è attesa al 5,4% nel 2023, al 3,0% nel 2024 e al 2,2% nel 2025, mentre la crescita che è stata rivista al ribasso allo 0,9% nel 2023, per poi salire all'1,5% nel 2024 e attestarsi all'1,6% nel 2025.

Poco prima che l'Eurotower annunciasse la stretta, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini aveva commentato le ultime decisioni di politica monetaria. "La Bce si rende conto che con la sua politica magari riduce dello zero virgola l'inflazione, però sta danneggiando famiglie e imprese?", ha detto intervenendo all'assemblea di Confcooperative. "Mi piacerebbe che la politica economica e infrastrutturale non seguisse solo algoritmi", ha aggiunto.