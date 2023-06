Il lavoro cresce ma la protesta sindacale non si adatta

L’occupazione è aumentata di più di mezzo milione di unità nel primo trimestre del 2023 (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente): lo comunica l’Istat. Anche la composizione dell’occupazione privilegia la stabilità: i dipendenti a tempo indeterminato sono cresciuti del 3,7 per cento, mentre i dipendenti a termine si sono ridotti del 2,7. I disoccupati sono scesi del 3,5 e gli inattivi del 4,3 per cento. Anche le ore lavorate per dipendente sono aumentate del 4,6 mentre la cassa integrazione scende a 8,7 ore ogni mille ore lavorate. Questi dati sono in contrasto con la protesta sindacale, soprattutto della Cgil, che insiste nel denunciare la “precarizzazione” dei rapporti di lavoro. Naturalmente ci sono settori in cui questo fenomeno è più preoccupante, ma il dato generale è quello di un aumento dell’occupazione e soprattutto di quella stabile e l’aumento delle ore lavorate sta a indicare una riduzione delle forme di lavoro a tempo parziale (che non sempre coincidono con la precarietà, visto che esistono regolari contratti stagionali in alcuni comparti agricoli e dei servizi ma anche industriali).

