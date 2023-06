Addio “zero virgola”, siamo primi nella crescita. E' il modello Italia

Dopo aver brillato nel 2021 e nel 2022, l’Italia ha sorpreso tutti anche nei primi tre mesi del 2023. La nostra economia, infatti, risulta cresciuta dell’1,9 per cento su base tendenziale rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Ciò grazie ai positivi secondo e terzo trimestre del 2022 (rispettivamente, più 1 e più 0,4 per cento gli incrementi congiunturali sui trimestri precedenti) e grazie anche a un brillante primo trimestre 2023 (più 0,6 per cento), dopo la temporanea piccola battuta d’arresto del quarto trimestre 2022 (meno 0,1 per cento). Nel primo trimestre del 2023 l’Italia è stata in assoluto la migliore per crescita tra le prime sei economie avanzate, sia su base congiunturale sia su base tendenziale, come mostra la tabella in basso. Sui 12 mesi, in particolare, ha preceduto, nell’ordine, Stati Uniti (più 1,6 per cento), Giappone (più 1,3 per cento), Francia (più 0,9 per cento), Regno Unito (più 0,2 per cento), mentre la Germania è sprofondata in recessione (meno 0,5 per cento).

