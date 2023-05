Il decreto per il Made in Italy non sa cos'è il Made in Italy

Se, a furia di sentir parlare di razza (Lollobrigida), italianità (Meloni), etnia (Roccella) o identità (Sangiuliano), siete tornati ad arrovellarvi su cosa mai vogliano dire queste parole, in generale e soprattutto in uno stato dalle controverse vicende unitarie, con una lingua comune solo da quando esiste la televisione e una diversità di tradizioni che tagliano almeno in due lo stivale, riteniamo di potervi tranquillizzare: nemmeno il governo lo sa. O comunque non lo spiega il disegno di legge “per la promozione e tutela del made in Italy”, predisposto dal ministro Adolfo Urso per valorizzare “le produzioni d’eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari ma anche per la crescita dell’economia nazionale”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE