La Commissione rialza le stime di crescita: l'economia Ue accelera

Evitata la recessione, nel 2023 il pil dovrebbe crescere dell’1 per cento nell’Unione e dell’1,1 per cento nella zona euro. Anche l’Italia resiste bene, ma c’è l’incognita Pnrr

L’economia dell’Unione europea ha resistito meglio del previsto agli effetti della guerra della Russia contro l’Ucraina, compresa la crisi dei prezzi dell’energia, e si avvia a un ritorno verso la normalità, secondo le previsioni economiche di primavera pubblicate ieri dalla Commissione. La recessione è stata evitata. Le stime di crescita sono state riviste al rialzo rispetto alle previsioni d’inverno. Nel 2023 il pil dovrebbe crescere dell’1 per cento nell’Ue e dell’1,1 per cento nella zona euro, per poi accelerare nel 2024 all’1,7 e 1,6 per cento. Anche l’Italia resiste bene, per ora.