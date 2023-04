Sul lavoro, le mosse del governo hanno un filo: sono contro i giovani

Non è chiaro se ne abbiano piena coscienza ma nel Def il governo si è legato le mani e garantisce una decontribuzione permanente del valore di 10 miliardi dei salari fino a 35 mila euro annui. Nel Def hanno stanziato solo 3 miliardi ma sommati agli stanziamenti precedenti l’operazione assomma a poco meno di 10 miliardi in totale e comporta un aumento di circa 80 euro netti al mese in busta paga per i redditi fino a 35 mila euro (un po' meno per i livelli inferiori). Non è tutto merito di questo governo che si è limitato a continuare la strada impostata dal governo Draghi che nel 2021 e poi nel luglio 2022 finanziò la decontribuzione per quasi 3 miliardi (dopo aver speso 7 miliardi per il bonus in cifra fissa per i redditi bassi). Ma tant’è, l’effetto cumulato in busta paga è equivalente agli 80 euro del governo Renzi del 2015 e l’operazione deve avere carattere permanente e irreversibile perché trattandosi della fiscalizzazione dei contributi a carico del lavoratore è impensabile che un giorno si ritorni indietro riducendo la busta paga dei lavoratori di 80 euro mensili. Quindi con questo Def il governo si impegna a tutti gli effetti a un finanziamento strutturale di 10 miliardi che vanno ai lavoratori a basso reddito e non vanno alla flat tax e alle pensioni. Bene.

