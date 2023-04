Perché “spendere per spendere” sarebbe il fallimento del Pnrr

Il dibattito in corso sul Piano europeo non può essere derubricato come una polemica oziosa o inutile. Non basta che i progetti "non siano pessimi": devono essere perfetti. L'accantonamento di una parte di essi è inevitabile

Il piano Next Generation Eu è l’espressione a oggi più tangibile e senza molti precedenti di un’Unione europea capace di guardare a se stessa come a una comunità realmente priva di frontiere fisiche e culturali al suo interno e segnata da un destino comune e condiviso. Esattamente per questo motivo la sua attuazione richiede oggi da parte di tutti gli stati membri uno sforzo aggiuntivo di serietà e trasparenza. Il dibattito in corso in questi giorni sui tempi e i modi di attuazione del nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) non è quindi ozioso o inutile. Né può e deve essere derubricato a uno dei tanti esempi di piccola polemica politica che ci sforziamo di non farci mancare mai. In questo senso è esemplare la decisione del governo di riferire al Parlamento – e di conseguenza al paese – sulle stesse tematiche.