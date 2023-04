La pazza tenda Pnrr. Esperti di catastrofi, "legge obiettivo" e faldoni alti mezzo metro

L'ex capo della Protezione Civile a capo del dipartimento del digitale per far fronte ai ritardi sui progetti europei. Il governo alle prese con il Pnrr pensa ora al modello "Legge obiettivo" di epoca berlusconiana

Il Pnrr è una “catastrofe”, non è un modo di dire. Sapete chi è il capo dipartimento per la Trasformazione digitale incaricato dal governo Meloni? E’ Angelo Borrelli. Si, lui. Era l’ex capo della Protezione Civile, l’esperto di “disgrazie” di Conte e Speranza. Giorgia Meloni è sicuramente tenace. Garantisce che “l’Italia userà tutti i soldi del Pnrr”. Con la stessa tenacia bisogna però chiederle: se si è avvalsa di Borrelli, perché non ha fatto altrettanto con Roberto Garofoli, l’ex sottosegretario di Draghi, il “papà” del Pnrr, l’italiano che lo ha seguito sin dall’inizio?