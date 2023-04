Così le attese di una Bce più colomba impattano sui mutui

Le turbolenze bancarie hanno cambiato le aspettative di mercato sui tassi d’interesse: da come si sono mossi i futures sulla Borsa di Londra nelle ultime settimane si vede che gli investitori si attendono un “tasso finale” al 3,6 per cento per settembre. Solo un mese fa, prima del crac della Silicon Valley Bank e della crisi di Credit Suisse, il punto di caduta della stretta monetaria della Bce era visto al 4 per cento o poco sopra. Ma adesso prevale la visione di un’Eurotower più prudente sulle future mosse a vantaggio della stabilità finanziaria.

