Lawson, l'architetto del thatcherismo che inventò il mercato dove non c'era

Nigel Lawson, l’architetto delle riforme più radicali di Margaret Thatcher, è morto lunedì all’età di 91 anni. Pochi hanno lasciato un segno tanto profondo quanto il suo non solo nella storia del proprio paese, ma anche del resto d’Europa e oltre. Lawson era un uomo guidato dai principi: era fortemente convinto delle sue idee e determinato a metterle in pratica. La sua eredità più duratura non sta negli suoi atti più visibili e iconici, bensì in un processo di trasformazione del rapporto tra lo stato e il mercato che egli ha contribuito a mettere in moto, se non proprio determinato. Molti lo ricordano per il taglio delle tasse: da Cancelliere dello scacchiere, tra il 1983 e il 1989 portò l’aliquota marginale dell’imposta sul reddito personale dal 60 al 40 per cento, l’aliquota base dal 30 al 25 per cento e l’imposta sul reddito d’impresa dal 52 al 35 per cento. Ciò contribuì alla straordinaria espansione economica che ne seguì – il Lawson Boom – che consentì, assieme a quella che oggi chiameremmo eufemisticamente spending review, a portare il bilancio da un deficit del 2,9 per cento a un surplus dello 0,6 per cento. Altri ne sottolineano la caratura politica: fu uno dei pochi in grado di tenere testa alla Signora di Ferro, al punto che alla fine dovette lasciare l’amministrazione a causa dei dissensi sulla “poll tax” (l’equivalente dell’Imu, a cui diversi attribuiscono il declino della popolarità di Thatcher nell’ultima fase del suo governo) e sul regime dei cambi. Altri ancora metteranno all’indice le posizioni estreme che egli ha assunto negli ultimi anni, sulla Brexit o sul cambiamento climatico.

