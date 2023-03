La riforma fiscale e le contraddizioni sull'equità orizzontale

Nella legge viene ribadito il principio secondo cui soggetti che guadagnano lo stesso ammontare di reddito devono essere trattati in modo uguale a prescindere dalla natura dei loro redditi. Ma ci sono dei buchi: il trattamento fiscale riservato a lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti resta svantaggioso per i secondi

Il 16 marzo è stato licenziato dal consiglio dei ministri il disegno di legge delega per la riforma fiscale. Come ogni legge delega, essa contiene di fatto dei principi generali a cui dovranno ispirarsi i decreti delegati che tradurranno nel concreto la riforma. La riforma è molto ampia e si propone principalmente di cambiare la struttura dell’Irpef, diminuire l’Ires per chi investe, superare l’Irap con l’introduzione di una sovrimposta sui profitti e rimodulare alcuni meccanismi dell’Iva. La delega prevede poi di intervenire semplificando procedimenti e sanzioni dei contribuenti.