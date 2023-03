Sulla ratifica del Mes, Meloni ha finito le scuse e l'Europa ha perso la pazienza

Da Bruxelles, alla luce del crac SVB, si intensifica il pressing sull'Italia per il sì al trattato. Il governo, dopo aver aspettato Germania e Croazia, non ha più giustificazioni ma Giorgetti continua con la politica dello struzzo. Per quanto ancora?

Quando i problemi non vengono affrontati tendono a ripresentarsi in maniera più accentuata. Come anticipato sul Foglio del 9 marzo, a Bruxelles e nelle altre cancellerie europee ne hanno un po’ le scatole piene dell’inerzia del governo Meloni sul Mes. E pertanto il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe, l’altroieri, ha di nuovo chiesto pubblicamente al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti di rispettare gli impegni presi, anche dopo gli incontri avuti in Italia, e di ratificare il nuovo trattato del Meccanismo europeo di stabilità. Giorgetti, al momento, continua a fare lo struzzo.