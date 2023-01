Lo storico ingresso della Croazia nell'Eurozona è un segno di speranza

Dal 1° gennaio 2023, la Croazia è diventata il ventesimo paese membro dell’Eurozona. Si tratta della conclusione di un processo lungo, partito con una richiesta di adesione nell’autunno del 2017, che sarebbe dovuto durare 7-8 anni e che invece si è chiuso in anticipo, quando lo scorso 12 luglio il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’ingresso di Zagabria e fissato il tasso di conversione con la kuna croata. Come detto, la Croazia ha dovuto affrontare un lungo percorso di riforme per rispettare i criteri di convergenza: la stabilità dei prezzi, la situazione delle finanze pubbliche, il tasso di cambio, i tassi di interesse a lungo termine, la compatibilità della legislazione e altri fattori rilevanti come l’integrazione del mercato del lavoro e dei beni. La Croazia entrerà, contemporaneamente, anche nel Mes senza alcun tipo di problema nel ratificare sia il trattato istitutivo sia la riforma e, probabilmente, su questo fronte l’ultimo arrivato farà prima di un paese fondatore come l’Italia.

