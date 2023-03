Non solo la Bce, per curare l'inflazione serve anche la politica fiscale

Non si può continuare a ignorare il ruolo della domanda e a non coordinare la politica di bilancio con quella monetaria. Il tempo delle scelte è arrivato: prima però saranno le nostre narrazioni a dover cambiare

Come ha fatto l’inflazione ad aumentare così rapidamente nell’Eurozona? L’opinione più diffusa è che l’aumento dei prezzi è imputabile a due fattori: il primo sono i colli di bottiglia dell’offerta generati dal Covid, il secondo è lo choc energetico prodotto dalla guerra in Ucraina. Questa narrativa, dominante nell’ultimo anno, ha ripercussioni sul ruolo delle politiche monetarie e fiscali, ossia sulla gestione della domanda aggregata. Da un lato, infatti, ha convinto che i tassi possano rimanere relativamente bassi poiché il recente calo dei prezzi energetici, si dice, avrà effetti disinflattivi non solo sull’inflazione totale ma anche sulla componente di fondo. Dall’altro ha suggerito che il ruolo della politica fiscale sia quello di bilanciare le implicazioni recessive della stretta monetaria e dei prezzi energetici con sussidi di vario tipo. Questa narrativa poteva andar bene un anno fa, ma l’evidenza dei dati suggerisce ormai da mesi un ripensamento (come già spiegato sul Foglio del 17 dicembre).