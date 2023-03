Fisc-inflation, è anche il deficit fiscale che spinge i prezzi all'insù

L’irritazione di Ignazio Visco per l’intemperanza dei falchi Bce, le anticipazioni di Paolo Gentiloni sulla riforma del patto di Stabilità e l’allarme di Giancarlo Giorgetti per l’impatto del caro denaro sul bilancio pubblico portano verso la stessa direzione: l’inflazione non si combatte solo con l’aumento dei tassi d’interesse, occorre un coordinamento tra politica monetaria e politica fiscale, tra Banca centrale e governi pur senza ledere la sacrale indipendenza. Torna di moda, insomma, quella “teoria fiscale dell’inflazione” elaborata per la prima volta nel 1981 da due eminenti economisti americani: Thomas Sargent, premio Nobel nel 2011, e Neil Wallace, i campioni della “nuova economia classica”? Certo, si tratta di un approccio teorico rivalutato dalla Banca dei regolamenti internazionali (Bri), la banca delle banche centrali, che ne ha cercato conferma con uno studio proiettato su ben quattro decenni ed esteso ai paesi più industrializzati: “Fiscal deficit and inflation risk” di Ryan Banerjee, Valerie Boctor, Aaron Mehrotra e Fabrizio Zampolli.

