L'accordo tra fiera di Milano e di Parma può essere l'esempio, e il metodo, per il rilancio del Nord

Finalmente. L’auspicata alleanza tra le fiere di Milano e Parma è andata in porto con reciproca soddisfazione, appoggio bipartisan della politica e soprattutto con l’individuazione di un progetto industriale che crea valore aggiunto. Insomma non solo una razionalizzazione dell’offerta fieristica esistente ma un’ipotesi di sfida ai leader europei del settore, tedeschi e francesi. Nei sogni milanesi c’è quello di replicare, nelle forme che si renderanno possibili, lo straordinario successo del Salone del mobile. Per avvicinarsi a quel benchmark però ci sarà molto da lavorare in termini di innovazione e fantasia. Vedremo. Il contesto culturale è favorevole perché, ancora più dell’arredo, il food è diventato materia prettamente identitaria, ci si definisce anche per ciò che si mangia e quindi i presupposti di un coinvolgimento popolare attorno alle manifestazioni fieristiche ci sono tutti. Servirà un format che in qualche maniera sorprenda e non sia solo il parto dell’ennesima week cittadina. Ma riconosciuto ai Cesare (i vertici delle due fiere) ciò che spetta loro, va detto che l’intesa Cibus va ben al di là degli aspetti commerciali di cui sopra.

