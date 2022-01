Non c'è solo il Salone, Milano e Parma fondono le Fiere del food

Da qualche giorno si sente parlare di un accordo tra le fiere di Milano e di Parma nel settore agroalimentare. Ma non si tratta di una semplice partnership commerciale, di una trovata di marketing per mettere insieme culatello e polenta. C’è molto di più. L’operazione allo studio coinvolge le strutture societarie, con Fiera Milano che si accinge a diventare socio di Fiere di Parma, e appare come un primo segnale di consolidamento del settore fieristico italiano che sta cercando di reagire alla crisi generata dalla pandemia con nuovi modelli di business. L’indiscrezione è emersa da un articolo della cronaca di Parma di Repubblica di qualche giorno fa, che citava l’iniziativa del commissario straordinario della Camera di Commercio, Andrea Zanlari, il quale in occasione della recente assemblea di Fiere di Parma avrebbe indicato come punto saliente all’ordine del giorno il progetto nel food con Milano.

