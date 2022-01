(Ri)piange la fiera. Il Salone del Mobile e gli altri rinvii rallentano la corsa di tutti

La manifestazione sul design più importante al mondo slitta da aprile a giugno a causa di Omicron, ma non sarà l'unica a cambiare data per garantire la sicurezza. Ma dal successo dell'evento, che coinvolge molti altri settori oltre al legno-arredo, è findamentale per tutto il mondo delle fiere

Certo, Omicron sconsiglia vivamente grandi eventi e fiere ma il mercato ha le sue regole, non può comandare solo la pandemia. Così, anche HOMI, il Salone degli stili di vita, dedicato al mondo dell’abitare e della decorazione per la casa in programma nel mese di gennaio, ha deciso di posticipare dall’11 al 14 marzo 2022. Mentre il rinvio della Borsa internazionale del Turismo (da febbraio ad aprile) è risuonato come una tromba che intona il Silenzio d’ordinanza, il rimbalzo del Salone del mobile (e del Fuorisalone che puntava su settembre) ha invece creato più di un malumore. Anche perché il settore mobile-arredo tira e non sembra voler cedere di fronte al Covid, e inoltre il Salone è il più grande traino del settore fieristico, che stava iniziando a rialzare la testa dopo due anni duri. Meglio un rinvio che il nulla, però. Questo lo riconoscono tutti.