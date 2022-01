Non c'è solo il Covid nella crisi di Trenord in Lombardia. La regione che fa?

Mentre Atm lamenta una perdita di passeggeri, difficile da recuperare nei prossimi cinque anni, ma sta tenendo botta all’assenza per quarantena di circa 600 dipendenti, anche se ha dovuto tagliare un po’ di servizi, su Trenord lo stesso tipo di problema emergenziale appare più visibile. L’azienda guidata da Marco Piuri è stretta in una tenaglia: da una parte Omicron, che ha causato una diminuzione del personale attivo (abile e arruolato) di oltre il 10 per cento, costringendo a ridurre le corse, e dall’altra gli utenti, extraurbani, sempre più insofferenti per le riduzioni di corse e orari (e ritardi collaterali) cui l’azienda è stata costretta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE