Per la Consulta il sindaco metropolitano è illegittimo. Ma si fa finta di niente. E poi?

Per la Corte costituzionale serve un riassetto normativo in quanto la mancata abolizione delle province, a seguito del fallimento del referendum del 2016, ha reso “del tutto ingiustificato” il trattamento attualmente riservato agli elettori della Città metropolitana”

Vita dura per le città metropolitane, Milano compresa. La Corte costituzionale, con sentenza 240 del 7 dicembre 2021, ha stabilito che “l’attuale disciplina sui sindaci delle Città metropolitane è in contrasto con il principio di uguaglianza del voto e pregiudica la responsabilità politica del vertice dell’ente nei confronti degli elettori. Spetta però al Legislatore e non alla Corte costituzionale introdurre norme che assicurino ai cittadini la possibilità di eleggere, in via diretta o indiretta, i sindaci delle Città metropolitane”.