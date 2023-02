Dopo anni magri torna il Salone del Mobile e promette novità “sensoriali”

Salone del Mobile, che passione. Dal 18 al 23 aprile, presso Fiera Milano Rho, si svolgerà la 61a edizione del Salone del Mobile. Il trionfo del design che – secondo gli organizzatori – “riporterà il “bello” e il “ben fatto” su un palcoscenico di importanza internazionale”. Dopo gli anni burrascosi (per le fiere) della pandemia, e degli scontri di visione tra i protagonisti finalmente la “creme” dei designer e dei mobilieri della Brianza potranno ricongiungersi per proporre i loro gioielli al pubblico e ai buyer di mezzo mondo. Gli organizzatori garantiscono “una concreta revisione del format espositivo” con tre novità: “Unico livello espositivo, con gli espositori dei padiglioni superiori ricollocati in quelli inferiori per semplificare, migliorare e valorizzare la fruizione e l’esperienza di visita; nuovo layout di Euroluce che, da ‘stand-centrico’, riporterà l’uomo e la fruizione della manifestazione al centro, grazie a un percorso ad anello, smart, iper-fruibile e meglio connesso”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE