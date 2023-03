I mercati aspettano Xi al terzo mandato: la morsa dello stato non rassicura

Il terzo mandato di Xi Jinping alla guidata della Cina è visto con un mix di interesse e scetticismo dagli investitori internazionali. Primo, perché capita nel pieno della riapertura del paese dopo la lunga politica Zero Covid. Secondo, perché il passo indietro nelle restrizioni normative ad alcuni settori dell’economia non convince del tutto. Terzo, perché lo scorso anno la Cina è cresciuta del 3 per cento, una delle peggiori performance degli ultimi decenni, e per quest’anno il governo di Pechino ha fissato un obiettivo di crescita del 5 per cento, considerato troppo modesto. “Nel suo terzo mandato, Xi dovrà concentrarsi sul rilancio economico, ma se continua con lo stretto controllo dello stato sul settore privato, le sue prospettive di successo non saranno incoraggianti”, ha commentato Willy Lam, storico e osservatore politico della Jamestown Foundation, centro studi statunitense. In effetti, Xi è atteso sui mercati finanziari dopo che politiche come quella della “prosperità condivisa” hanno ottenuto l’effetto di disorientare i grandi investitori e dopo che blocchi prolungati come quelli del porto di Shanghai hanno mostrato la fragilità di una catena globale del valore in cui la Cina svolge un ruolo centrale. Se un gruppo finanziario come Schroeders, uno dei più grandi a livello globale, fondato nel 1804 e quotato alla Borsa di Londra dal 1959, si domanda se la riapertura della Cina sia un bene per l’economia globale, vuol dire che qualcosa è mutato nel rapporto tra una superpotenza e il mondo dei capitali in cerca di allocazione.

