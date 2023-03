Pechino mediatrice o opportunista? All'occidente servirà fermezza

Per capire il posizionamento della Cina rispetto alla guerra in Ucraina, aiuta il precedente storico dello status di “non-belligeranza” dell'Italia fascista. C'è bisogno di scongiurare l'esito peggiore: la fortitura d'armi a Mosca

A mano a mano che la guerra di Vladimir Putin in Ucraina si fa più feroce e che il despota del Cremlino prosegue, tetragono e sanguinario, a rifiutare qualunque apertura di negoziato che non coincida con la ratifica della resa incondizionata dell’Ucraina e la consegna dei suoi dirigenti alla vendetta russa, crescono le apprensioni sull’atteggiamento della Cina. Da un lato si guarda a Pechino come possibile “mediatrice”, in grado di indurre Putin a più miti consigli. Dall’altro si ammonisce Pechino di non spingere il sostegno economico, finanziario e politico che presta a Mosca fino alla fornitura di armamenti.