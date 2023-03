Deficit e Superbonus. La revisione dell'Istat cambia niente e tutto

Peggiora il deficit del 2021 (da -7,2 a -9 per cento) e del 2022 (da -5,6 a -8 per cento), ma il cambio contabile ha impatto neutro sui conti. I nuovi criteri di Eurostat, però, costringono il governo a salvare il Bilancio 2023 e porre fine ai bonus folli come il 110 per cento

La tanto temuta revisione dei conti pubblici da parte dell’Istat (insieme all’Eurostat), dovuta alla riclassificazione del Superbonus e del Bonus facciate, è arrivata. Peggiorano notevolmente i dati del deficit dell’ultimo triennio, sebbene con un impatto neutrale nel tempo. Si tratta, in sostanza, solo di un diverso criterio contabile, che non cambia gli oneri pubblici. Così, secondo i dati pubblicati ieri dall’Istituto di statistica, il deficit del 2020 arriva a -9,7% (in peggioramento di 0,2 punti) e quello del 2021 segna -9% (in peggioramento di 1,8 punti). Per il 2022, invece, l’indebitamento netto raggiunge il -8%, con un deterioramento di 2,4 punti rispetto al 5,6% stimato dal governo nella Nadef.