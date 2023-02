Superbonus e governo: così si ammazza la crescita. Il report di Cna

Il decreto del Consiglio dei ministri rappresenta un durissimo colpo al sistema degli incentivi per la riqualificazione energetica e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare privato e aggrava il problema dei crediti incagliati. Il governo ha scelto di ignorare qualsiasi confronto con il sistema delle imprese che da tempo chiedono un tavolo di confronto per superare la fase di profonda incertezza intorno ai meccanismi dei bonus generata dalle continue modifiche normative. Con riferimento alla cessione dei crediti la normativa è cambiata 11 volte senza mai offrire risposte efficaci. Un intervento che arriva in modo traumatico sul sistema della cessione dei crediti fiscali, senza distinzione tra le tipologie di incentivi ma con l’unica evidenza di paralizzare qualsiasi operazione. Il governo ha provocato una frattura preoccupante sulle strategie e la gestione delle politiche economiche producendo un impatto negativo sulle aspettative di crescita e sui livelli occupazionali, considerato che il mercato della riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare ha rappresentato il principale contributo alla consistente ripresa nel biennio 2021-2022. Il recupero del Pil ai livelli pre-covid è stato assicurato dalla filiera delle costruzioni che ha inciso per oltre un terzo dell’espansione dell’economia.

