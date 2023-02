Von der Leyen annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni, Nabiullina avvisa sui rischi per Mosca

La Banca centrale russa ha lasciato il tasso di interesse di riferimento al 7,5 per cento per il terzo mese consecutivo, ma ha sorpreso i mercati avvertendo che potrebbe aumentarlo per contrastare un rimbalzo dell’inflazione in una fase in cui il Cremlino continua ad aumentare la spesa pubblica, e scavare nel bilancio, per portare avanti la guerra in Ucraina. Al di là dei toni formali e rassicuranti della governatrice Elvira Nabiullina, è evidente che i vertici della tecnocrazia finanziaria russa sono in una certa misura preoccupati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE