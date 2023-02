Lagarde prosegue nella stretta monetaria

I dati economici europei che si sono rivelati positivi rispetto alle aspettative avevano suscitato la speranza di un ammorbidimento della stretta monetaria. Ma non sarà così a giudicare da quanto ha detto ieri la presidente della Bce, Christine Lagarde, al Parlamento europeo. Lagarde non solo ha confermato che a marzo ci sarà un nuovo rialzo dei tassi di 50 punti base, ma ha spiegato che la Bce è determinata ad aumentare con ritmo costante il costo del denaro per far tornare l’inflazione al 2 per cento. Insomma, proprio la resilienza dell’economia potrebbe incoraggiare la Bce a proseguire la stretta monetaria. I mercati hanno scommesso su un tasso finale al 3,5 per cento, ma alcuni operatori stanno già affinando le loro previsioni. “Riteniamo che ci siano rischi al rialzo – dice il gruppo d’investimenti Algebris – in quanto i nostri modelli mostrano che l’inflazione di base dell’Eurozona rimarrà stabile intorno al 5 per cento fino a metà estate. In questo scenario non crediamo che la Bce possa permettersi di rallentare e potrebbe segnalare ulteriore aumenti oltre questa data”.

