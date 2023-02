Gli effetti della cura della Bce e la recessione che è difficile da escludere

L’inflazione sta calando oltre le attese nell’Eurozona (+8,5 per cento a gennaio rispetto al +9,2 per cento di dicembre), ma questo non dissuaderà la Bce dal suo approccio duro nella lotta al caro prezzi. Il consenso del mercato è unanime: l’Eurotower oggi aumenterà i tassi di 50 punti base. Meno prevedibile è l’entità dei futuri rialzi, che pure appaiono scontati a partire da quello di marzo, che secondo alcuni osservatori economici sarà di altri 50 punti e secondo altri, invece, si limiterà a 25 punti base.

