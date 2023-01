La Bce e il brutto risveglio dell'Italia da un mondo che non c'è più

Che i tassi d’interesse dovessero risalire da livelli nominali e reali negativi, era inevitabile. Come era intuibile che la resa dei conti sarebbe stata esacerbata dalla abnorme quantità di liquidità che ha sin qui tenuto in linea di galleggiamento molti debitori fragili

La fase di forti rialzi dei tassi, perseguita dalle banche centrali, sta suscitando nervosismo presso alcuni governi, soprattutto quelli a maggiore indebitamento. Il motivo è intuitivo: rendimenti più elevati aumentano la spesa per interessi e di conseguenza riducono i margini di manovra anticiclici per la spesa pubblica. Da qui, e anche se lo stock di debito ha elevata scadenza media e quindi ogni anno si rinnova ai tassi più alti solo per una frazione del totale, può derivare l’applicazione da parte del mercato di un premio per il rischio, che aumenta ciò che i governi devono pagare per ottenere che i creditori comprino il loro debito.