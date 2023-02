Gli ostacoli della lotta all'inflazione: tra rialzo dei tassi e misure di sostegno

La Bce segnala la necessità di coordinare politica monetaria e fiscale. Gli interventi in aiuto alle famiglie, se non ritirati gradualmente, potrebbero rendere necessarie altre strette. Il richiamo di Christine Lagarde

I prezzi dell’energia stanno diminuendo, ma l’inflazione nell’area euro, sebbene sia in flessione, potrebbe essere più dura del previsto da sconfiggere. E questo a causa delle misure fiscali che i governi hanno messo in campo per sostenere famiglie e imprese che hanno affrontato prima gli effetti della crisi pandemica e poi dello choc energetico. Insomma, esiste un rischio da inflazione di natura fiscale in Europa, che finora non si è manifestata, com’è successo negli Stati Uniti, perché era prevalente la componente alimentata dai rincari del gas.