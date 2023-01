Al Mef non servono autodafé, ma una euro-visione per il futuro

Ora che il governo Meloni è chiamato a decidere quale rapporto vuol davvero tenere verso la Ue, non può farlo con estemporanee interviste imbevute di orgoglio nazionale. Quali riforme comunitarie e italiane ha in mente l'esecutivo e quali le migliori competenze per presentarsi nei consessi europei?

La prudenza sui saldi finanziari del 2023 indicati dal governo Meloni è stata un buon biglietto da visita per mercati ed Europa. Ma in questi primi giorni del 2023 si manifestano segnali contrastanti. Il ministro della Difesa Crosetto ha lanciato un attacco a testa bassa contro la Bce, dimenticando che gli acquisti straordinari di titoli pubblici nacquero come strumento temporaneo per fronteggiare lo spettro della deflazione, mentre oggi Francoforte non può che fare l’opposto, di fronte a un’inflazione così elevata e colpevolmente a lungo sottostimata. Il capitolo dello spoil system governativo si è aperto con la richiesta di palazzo Chigi di sostituire il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, che il ministro Giorgetti vorrebbe difendere perché prezioso nella preparazione degli Ecofin.