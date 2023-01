Meloni si prende il Mef. Chiede a Giorgetti la sostituzione di Rivera da 'esiliare' all'estero

Roma. Vuole un nuovo direttore del Tesoro, vuole controllare il Tesoro e fare un “giusto processo” alla storia. Di quella storia fa parte Mario Draghi. Giorgia Meloni sta “svuotando” il Mef. La legge e il consenso glielo consentono. Ha chiesto al ministro Giancarlo Giorgetti di allontanare, ora, Alessandro Rivera, il direttore generale. Ha già il nome del sostituto gradito e ha suggerito due possibili vie d’uscita per l’uomo che dal 2008 al 2018 è stato capo per la direzione del sistema bancario. Quell’uomo è Rivera. Giorgetti non la sta accontentando. C’è una ragione più profonda che spiega l’ostilità di Meloni, dei suoi uomini, nei confronti di questo direttore che ha partecipato agli ultimi G20 e G7. E’ la convinzione che dietro agli ultimi collassi bancari ci sia stata scarsa vigilanza. In FdI lo chiamano “il cimitero bancario” e quando tutto è iniziato “c’era l’ex premier”. Si mira a Draghi.

