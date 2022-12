C'è voglia di nazionalizzare, ma lo spirito di Beneduce, creatore dell'Iri, non si trova

La prima reazione è quasi pavloviana: ora che l’Unione europea vuole allentare il corsetto agli aiuti di stato, chi li ferma più? Sostegni, sussidi, aiuti a gogo e nazionalizzazioni, sì, cade anche questo tabù. Il manager di lungo corso che ha guidato grandi aziende pubbliche e private sospira: “Ci vorrebbe Beneduce”. È un refrain che si ripete sempre quando il governo come un fidato barelliere interviene a raccogliere l’impresa morente. Questa volta, però, non siamo più di fronte a un luogo comune. Un po’ per necessità, un po’ per il nuovo spirito del tempo, un po’ per un recupero ideologico, in Italia risale l’onda statalista. Sono in ballo l’Ilva, la più grande acciaieria europea occidentale, l’Isab, la seconda raffineria italiana, Ita Airways, la compagnia aerea tricolore, il Montepaschi, terza banca nazionale e, se non basta, Telecom Italia: lo stato torna telefonico, siderurgico, banchiere, aviatore, petroliere, tutti mestieri che non sa fare, non più da quando sono usciti di scena i figli e nipoti di Alberto Beneduce. Se ne sta rendendo conto anche Giorgia Meloni: prima di fare nuovi debiti bisogna avere in testa un progetto chiaro. Il nostro interlocutore, per la posizione delicata che ricopre in una giuntura chiave di questo flusso e riflusso, chiede di non essere nominato, però tra una portata e l’altra ha voglia di sfogarsi, trascurando pane e companatico. Non ha nostalgie per la vecchia Iri, è morta e sepolta, ma è quanto mai opportuno ricordare come nacque.

