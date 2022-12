Allentare la normativa Ue sugli aiuti di stato sarebbe un danno per l'Italia e per l'Europa

Dal 2023 potrebbe esserci un cambio di passo nelle regole europee sugli aiuti di stato. Lo ha scritto agli stati membri la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, facendo riferimento all’esigenza di contrastare gli effetti pregiudizievoli per le imprese europee dell’Inflation Reduction Act americano. Il pacchetto, da 369 miliardi di dollari, mira a favorire la transizione ecologica, ma in effetti eroga sussidi in particolare al settore automotive. L’Ue, Emmanuel Macron e Olaf Scholz hanno alzato la voce e istituito una task force congiunta con l’amministrazione degli Stati Uniti per risolvere il problema, ma i risultati latitano. A questo punto, non ci resta che ingaggiare una guerra di sussidi? Se le cose andassero così, sarebbe una pessima idea. Per dirla con Carlo M. Cipolla sarebbe una decisione stupida – perché “provoca danni a un’altra persona o gruppo senza ottenere benefici per sé o addirittura danneggiando se stessa”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE