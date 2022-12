Von der Leyen risponde al “Buy American” di Biden: pessima idea

Ursula von der Leyen ha imboccato una strada pericolosa con la proposta di rispondere all’Inflation Reduction Act americano allentando ulteriormente le regole sugli aiuti di stato dell’Unione europea. Il piano da 368 miliardi di dollari dell’Amministrazione Biden di sussidi per il clima e i trasporti sta “sollevando preoccupazioni in Europa”, ha detto domenica la presidente della Commissione. Diversi stati membri temono che il “Buy American” spinga le imprese europee – dal settore automobilistico alle utility energetiche – a spostare produzione e investimenti negli Stati Uniti. “Se gli investimenti in settori strategici se ne andassero dall’Europa, questo minerebbe il mercato unico”, ha spiegato von der Leyen: “Questa è la ragione per cui ora stiamo riflettendo su come semplificare e adattare le nostre regole sugli aiuti di stato”.

