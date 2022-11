Non solo energia. Un report spiega cosa chiedono gli artigiani a Meloni

Alla batosta del caro-bollette si aggiunge il peso della pressione fiscale e la scarsa efficienza della Pubblica amministrazione. Ma non solo: anche il costo del lavoro e le difficoltà di accesso al credito frenano l'attività e la crescita delle aziende. "Confidiamo in un nuovo patto di fiducia tra Stato e imprese", dice il presidente di Confartigianato Granelli

I dati parlano chiaro. Quest’anno, come dimostrano le ultime statistiche, il caro-energia costa alle piccole imprese 23,9 miliardi in più rispetto al 2021. I rincari pesano con 18 miliardi di maggiori costi per l’elettricità e con 5,9 miliardi per il gas. A dirlo è il Rapporto ‘Imprese nell’età del chilovatt-oro’ che Confartigianato ha presentato alla propria Assemblea nazionale del 22 novembre, alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.