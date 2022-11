La 500 elettrica va, ma al made in Italy serve aiuto. Parla il ceo di Fiat

“Il prezzo è troppo caro. Le auto elettriche costano ancora troppo”. Non lo dice un cliente che sta uscendo da un concessionario, ma uno dei manager che sta riempiendo quei concessionari di auto elettriche. La confessione di Olivier François, ceo di Fiat e di Abarth però non è un’ammissione di colpe. E’ un grido d’allarme. La 500 elettrica vende quanto quella termica e se la produzione aumentasse potrebbe vendere molto di più. Il numero uno di Fiat, sempre in viaggio tra l’Europa e gli Stati Uniti dove ha appena lanciato al salone di Los Angeles la 500e, vuole lanciare un messaggio preciso. Dopo aver svelato la prima auto elettrica di Abarth, una 500 ovviamente, si prende una pausa per guardarsi attorno. Prima racconta di aver rischiato la vita quando durante l’estate è stato travolto dal jet sky di un amico. Ci ha rimesso solo il braccio destro, ora diventato quasi bionico. “Sono stato fortunato”, ammette. Inconvenienti di chi nuota in mari troppo popolati. Quasi una metafora della sua vita professionale da top manager dell’auto, sempre impegnato a sfidare le correnti contrarie, come quando c’era da lanciare una nuova Citroën all’inizio della sua vita italiana o poi da rilanciare la cara vecchia Ypsilon nella sua avventura in Lancia all’alba della sua scalata nel gruppo torinese oggi parte di Stellantis. “Ogni paese protegge le auto prodotte in casa, ma non noi. La 500 è fatta a Mirafiori, è totalmente made in Italy. Ci vorrebbe un aiuto al made in Italy. La 500 è bella, iconica, pulita e di qualità. E’ il miglior biglietto da visita dell’Italia nel mondo…”.

