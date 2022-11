La prima manovra di Meloni è un problema sia per Meloni sia per l'opposizione

La manovra approvata lunedì sera dal governo Meloni, manovra cauta, prudente, non spendacciona e tutt’altro che estremista, può essere riassunta utilizzando un aggettivo semplice e provocatorio: imbarazzante. Ma attenzione. Imbarazzante non per ciò che la manovra contiene, ma per ciò che la manovra rappresenta tanto per chi l’ha promossa quanto per chi la sta osteggiando. E’ imbarazzante, per Meloni, la sua prima manovra di governo perché il 90 per cento delle scelte fatte dalla maggioranza di centrodestra, come ammettono anche alcuni ex consiglieri dell’ex premier, le avrebbe fatte anche il governo Draghi: niente abusi sul debito, deficit tutto sommato contenuto, due terzi degli stanziamenti contro il caro bollette e pochi spiccioli sulle scelte identitarie, taglio del cuneo fiscale per i lavoratori. E anche sulle scelte identitarie, per così dire, tre provvedimenti approvati in Consiglio dei ministri sono provvedimenti che avrebbe probabilmente fatto anche il governo Draghi. Quota 103, sul triennio, costa 500 milioni in più rispetto alla Quota 102 descritta da Draghi. Il potenziamento dell’assegno unico aggiunge circa 400 milioni a quanto già previsto dal governo Draghi. E lo stesso Reddito di cittadinanza, durante l’ultimo discorso tenuto da Draghi al Senato, è stato oggetto di feroci critiche da parte dell’ex premier. La prima manovra del governo Meloni, dunque, è imbarazzante per il governo Meloni, perché dimostra che la discontinuità economica promessa in campagna elettorale con il governo precedente era al 90 per cento figlia della propaganda. Ma allo stesso tempo è imbarazzante anche per le opposizioni. E in modo indefesso la maggioranza meloniana in modo più o meno volontario continua a togliere agli avversari molti argomenti per le proprie battaglie contro il governo Meloni. Il Pd contestava il centrodestra per essere contro l’agenda Draghi e l’agenda Draghi, oplà, rispunta nella manovra. Il Pd elogiava Draghi quando Draghi suggeriva di rivedere il Reddito di cittadinanza e ora, oplà, il governo di centrodestra ha effettivamente rivisto il Reddito di cittadinanza. Il Pd contestava il centrodestra per essere ambiguo sul putinismo e il centrodestra, oplà, ieri al Parlamento europeo vota compatto la mozione con cui la Russia viene definita uno stato che sponsorizza il terrorismo e usa metodi terroristici e lo fa nello stesso giorno in cui il M5s si è astenuto e tre europarlamentari del Pd hanno votato contro la mozione. E’ imbarazzante a tal punto, per le opposizioni, costruire un’opposizione contro Meloni non incoerente con la propria storia, con il proprio recente passato, da essere arrivati, nel centrosinistra, a sostenere le seguenti posizioni. Rimproverare il governo per non aver valorizzato abbastanza le donne nel governo, in un governo guidato dalla prima presidente del Consiglio donna. Rimproverare il governo per non avere offerto risposte sufficientemente incisive contro il caro bollette senza rendersi conto che per avere manovre ancora più incisive sarebbe stato necessario aumentare proprio quel deficit che il Pd ha sempre chiesto di non aumentare. Rimproverare Meloni, come ha fatto in modo molto spassoso Laura Boldrini, per aver fatto proprie battaglie della sinistra, come la diminuzione dell’Iva sugli assorbenti e i pannolini, senza aver però abbracciato queste battaglie “in modo strutturale”. E infine, come ha fatto ieri Carlo Calenda, rimproverare la destra per essere stata incoerente con se stessa (“Trovo – ha detto Carlo Calenda – la manovra presentata dal governo una grande presa in giro innanzitutto per elettori della destra, perché tutte le promesse fatte in campagna elettorale sono state disattese”).

