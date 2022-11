L'occupazione migliora ancora. Ma il calo dei contratti a tempo è un segnale preoccupante

Il primo commento ai dati pubblicati ieri dall’Istat sull’occupazione di settembre non può che essere di ovvia soddisfazione. Nel confronto con agosto gli occupati in più sono 46 mila, si registra un netto calo degli inattivi (-86 mila) e un lieve aumento (8 mila) di chi cerca un posto. L’autunno statistico del lavoro non si presenta, dunque, totalmente a tinte fosche anche perché se estendiamo il raffronto all’ultimo anno l’incremento degli occupati è di 316 mila, un terzo donne e due terzi uomini. Cresce il numero degli under 35 che lavorano e il tasso di occupazione al 60,2 per cento rimane alto – almeno per l’Italia – anche in virtù del contributo della demografia avversa. I lavoratori autonomi in un mese sono scesi di 20 mila unità ma anno su anno il bilancio resta positivo (83 mila). Operata però la prima e doverosa lettura dei dati è interessante approfondirne alcuni, perché seguendo quelle tracce si scopre molto di più su cosa stia avvenendo e su cosa è assai probabile che avverrà. E sulle contraddizioni di un mercato del lavoro che in troppi sono abituati a leggere in chiave ideologica e non fattuale.

