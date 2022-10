Istat e pil dicono che va tutto bene: il malessere italiano non è la crisi economica

L’incertezza è forte, ma i dati mostrano che l’economia non è in recessione. Ringraziare Draghi

E’ andato tutto bene, lo certifica l’Istat. La nave va, la recessione s’allontana. Il governo Draghi ha lasciato una crescita superiore alle previsioni anche quest’anno: un più 3,9 per cento è già acquisito e il pil rallenta, ma non si sta fermando. Nella replica al dibattito sulla fiducia Giorgia Meloni, con una delle sue occhiate dal basso in alto e un sorrisino furbetto, ha gettato il sasso nella piccionaia dell’opposizione orfana di Super Mario: “Non è poi andato tutto bene”, ha esclamato. Si riferiva ai ritardi veri o presunti del Pnrr e ai sussidi decisi dal governo precedente che, a suo parere, non ha fatto abbastanza. Dobbiamo dire a discolpa che non poteva conoscere le ultime stime dell’Istat uscite soltanto oggi, però s’è fatta prendere dalla sua foga oratoria.