Guerra e inflazione frenano l'economia globale. Il Fmi vede la recessione in arrivo

Germania e Italia saranno i primi due paesi europei dell’area euro a entrare in recessione nel 2023 a causa del rallentamento dell’economia globale che sta subendo l’effetto combinato di tre “potenti forze”: l’invasione russa dell’Ucraina, le crescenti pressioni inflazionistiche e il rallentamento della Cina. E’ quanto ha sancito il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo World economic outlook, in cui ha rivisto al rialzo la stima di crescita 2022 per il nostro paese al 3,2 per cento (0,2 per cento in più rispetto all’ultima previsione di luglio, grazie alla ripresa del turismo e della produzione industriale, che anche nel mese di agosto, secondo i dati Istat di ieri, è andata molto oltre le attese) e rivisto decisamente al ribasso quella per il 2023 a -0,2 per cento (rispetto al precedente più 0,7 per cento). Recessione, quindi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE