Nadef, ecco il documento sul tavolo del Consiglio dei ministri: i numeri e i contenuti

La Nota di aggiornamento del documento di Economia e Finanza uscirà in formula ridotta e senza gli aspetti programmatici che saranno di competenza del nuovo governo secondo le anticipazioni si prevede una crescita del Pil per il 2023 “nettamente inferiore all’1 per cento”

Quella che si è appena conclusa è stata la prima campagna elettorale in piena sessione di bilancio, ma ciò nonostante è stata anche una competizione in cui i partiti hanno presentato programmi al buio con i conti incisi nella sabbia (in alcuni casi neanche quelli) rassicurati dal termine di scadenza per la presentazione della Nadef al 27 settembre, subito dopo le elezioni ma ben prima dell’insediamento alle Camere.