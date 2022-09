Serve un direttore sul podio della politica economica europea

L’Ue punta sul Next Generation Eu e la transizione digitale, la Bce stona creando ostacoli per la loro realizzazione

Sostiene Uto Ughi che “la musica è un linguaggio di fratellanza” e che “l’orchestra è l’embrione della società perché tutti devono ascoltare anche le voci degli altri”. Negli ultimi mesi, stiamo assistendo in Europa a una sinfonia stonata. Da una parte, c’è una Bce che ha avviato un vero e proprio “whatever it takes” sui tassi d’interesse, “qualsiasi cosa occorra”, o “qualsiasi rialzo necessario”, nel tentativo di riportare l’inflazione dell’area euro al tasso obiettivo del 2 per cento, come da mandato statutario della Banca.