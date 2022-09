Perché Putin non può piazzare in Asia tutto il gas che vendeva all'Europa

Dopo la guerra in Ucraina, la Russia sta cercando di reindirizzare il metano verso la Cina. Ma mancano le infrastrutture e le sanzioni occidentali ritarderanno i suoi progetti. Mosca non potrà aumentare a oriente le forniture di gas ai livelli europei del 2021 prima di dieci anni

Qualche giorno fa, prima dei rovesci del suo esercito a Kharkiv di fronte all’offensiva ucraina, il presidente russo, Vladimir Putin aveva detto al Forum economico di Vladivostok che “è impossibile isolare la Russia”, riferendosi alle sanzioni occidentali. Putin ha aggiunto, parlando delle ipotesi allo studio in Europa e nel G7 di un price cap sul gas e sul petrolio russi, che “non consegneremo nulla se è contrario ai nostri interessi, in questo caso economici. Né gas, né petrolio, né carbone”. Il Cremlino continua a usare il gas, più del petrolio e del carbone, come un’arma contro l’Europa. Ma questa strategia sembra funzionare sempre di meno. Ieri, ad esempio, il prezzo del gas trattato alla borsa di Amsterdam è sceso ben sotto i 200 euro al megawattora (190 euro, -8 per cento).