Cosa ci dice il gas a quota 200

Il prezzo del gas continua a depistare e a giocare con i tentativi di previsione. Parliamo di quello sensibile alle variazioni quotato ad Amsterdam. Da lì arrivano i segnali continui sul prezzo e, in questi giorni, da lì sono arrivati prima i picchi per gli annunci russi sulle chiusure dei gasdotti e poi i cali repentini per i progressi europei verso accordi di cooperazione tra compratori forti, perché il cosiddetto price cap non è altro che un cartello tra acquirenti. Questo il mercato lo sa. Come è noto che i contratti a lungo termine e per quantità fisse seguono altre logiche di prezzo. Il mercato sa tutte queste cose, ovviamente, e sa che osservando il parallelo andamento delle quotazioni petrolifere, un mondo che tende alla recessione riduce la domanda di energia. Il mercato del gas ha ricevuto una specie di calmante naturale con la discussione avanzata sul price cap, e la scadenza di ottobre per l’accordo non dà l’idea del rinvio ma di un cammino comune europeo per il quale servono tempi minimi. Anche il premier olandese Mark Rutte ha concesso un’apertura.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE