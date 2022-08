Ci meritiamo la “beffa” dell'Ombrina

A qualcuno forse il nome Ombrina ricorda ancora qualcosa. Si trattava di una attività esplorativa di un modesto giacimento di petrolio situato ben al largo delle coste abruzzesi. Contro il quale si scatenò la protesta dei No Triv. E fino qui siamo nella normalità. Ma purtroppo a essi si affiancarono tutti i politici locali, a cominciare dalla regione di centrosinistra, e buona parte di quelli nazionali. A quell’epoca risale per esempio la fotografia di un Matteo Salvini sorridente con la maglietta “Stop alle trivelle”. Ma non vi è stato governo, da Berlusconi che fu il primo in avanti, che non abbia messo limiti di vario genere alle attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi nei nostri mari. Questione oggi e con il senno del poi tornata di estrema attualità, visto che non vi è paese rivierasco, compresa la Croazia, nostra dirimpettaia sull’Adriatico, che non abbia in programma o in corso attività di questo genere.

