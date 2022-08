Tra aiuti “all'europea” e rischi di stagflazione, le scelte della Germania parlano anche a noi

Quando Christian Lindner, ministro delle Finanze, liberale, ha presentato il pacchetto di sostegni e riduzioni fiscali (il terzo piano di aiuti dopo i due varati durante la pandemia) non pochi sono rimasti sorpresi. Ma come, il partito del bilancio in pareggio, lo sbandieratore dell’austerità, quello che voleva tornare al più presto possibile ai parametri di Maastricht adesso spende e spande? “Siamo in una situazione tale che impone di agire subito”, ha dichiarato mercoledì scorso annunciando detrazioni fiscali, bonus, agevolazioni, aumento degli assegni per i figli e un ampliamento della soglia sotto la quale non si pagano le imposte. Insomma, la panoplia indossata da tutti in Europa. Meno tasse è senza dubbio in linea con il pensiero liberale, ma questi nuovi provvedimenti d’emergenza vanno tutti a carico del bilancio pubblico, nel momento in cui l’economia rallenta rapidamente. L’opposizione democristiana e cristiano-sociale rumoreggia e il cancelliere Olaf Scholz ha cercato di tranquillizzare gli ortodossi promettendo che l’anno prossimo le cose cambieranno e si tornerà sulla via maestra del sano bilancio pubblico.

