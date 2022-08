I razionamenti e l'ecologismo ideologico potrebbero far restare l'Italia al freddo

Nel caso di stop immediato alle importazioni di gas russo la Germania dovrebbe razionare circa il 25 per cento dei propri consumi di metano nei prossimi otto mesi. E’ questo il risultato di uno studio pubblicato la scorsa settimana dalle Università di Bonn e Colonia. A essere maggiormente colpito sarebbe il settore industriale, che dovrebbe ridurre i propri consumi di circa 90 twh, pari al 42 per cento del razionamento complessivo atteso. Il rimanente 58 per cento sarebbe a carico, in eguale misura, dei clienti civili e della produzione termoelettrica.

