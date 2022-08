Il clima peggiora anche il clima politico

Sentita in apertura di un tg regionale: forti piogge, ma la situazione non migliora. E via servizi alternati di torrenti che esondano e risaie rinsecchite. Dal punto di vista della cronaca, niente di sbagliato: un po’ di pioggia non cancella la siccità. Ma rispettando la cronaca, si sarebbe potuto dirlo al contrario: siccità drammatica, le piogge migliorano (un po’) la situazione. La differenza è di effetto psicologico. Legittimo. Il problema cambia quando la giusta preoccupazione per i cambiamenti climatici trapassa direttamente in politica, nel mezzo di una surriscaldata campagna elettorale.

