Poca acqua e tanta siccità. L'Italia è davanti a una sfida epocale

In questi giorni di siccità è parso evidente quanto il dibattito pubblico sia male informato. È un problema serio. Il paese dovrà affrontare un cambiamento climatico tra i più difficili in Europa. Poiché poca chiarezza sui problemi raramente produce soluzioni efficaci, è bene sottolineare alcuni fatti che spesso sfuggono nelle discussioni sui giornali e in televisione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE